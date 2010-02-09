Минэкономики увеличило корректирующий коэффициент на 46,8%

Министерство экономики Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ, в том числе нефтяной (попутный) газ, в январе 2010 г. на 46,8% - с 1,1594 в декабре 2009 г. до 1,7030.

Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.

В сообщении отмечается, что таможенная стоимость январских партий импортируемого природного газа, заявленная декларантами, в пересчете на 1000 куб. м составляет 305,68 долл.

Как сообщалось, в конце декабря 2008 г. Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно закону, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.