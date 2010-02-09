"Укрэнерго" 16 февраля проведет мартовский аукцион

НЭК «Укрэнерго» объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в марте.

Соответствующее объявление обнародовано на сайте компании.

Согласно сообщению, как и на предыдущий месячный аукцион, на этот компания решила выставить 250 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», который работает в синхронном режиме с UCTE и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию. Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 4 неравных лота: один на 100 МВт и три по 50 МВт. При этом услуги по доступу к сечению по всем лотам гарантируются только на определенные периоды месяца.

Стартовая цена лотов с «Бурштынского энергоострова» колеблется в пределах от 487,536 тыс. грн. до 975,072 тыс. грн.

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 1,457 млн. грн. и 863,635 тыс. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги четыре лота суммарным объемом 300 МВт в направлении на Молдову. По сравнению с февральским аукционом, величина пропускной способности, предлагаемой к реализации, выросла на 50 МВт, однако по всем лотам условием прописано, что в период с 22 марта по 29 марта свободная пропускная способность на Молдове отсутствует. Стартовая цена на 4 лота по направлению в Молдову колеблется от 400,476 тыс. грн до 800,952 тыс. грн.

Увеличена также пропускная способность, выставленная на аукцион в направлении России, - с 1,6 тыс. МВт до 2 тыс. МВт. При этом, только 800 МВт сечения гарантированы на протяжении марта. Стартовая цена по данным лотам колеблется от 539,772 тыс. грн до 4,318 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 25 февраля. Аукцион состоится 16 февраля в 15:00 (г. Киев, ул. Коминтерна, 27).

Напомним, на аукционе 19 января НЭК «Укрэнерго» реализовала услуги по предоставлению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии на период с 1 по 28 февраля 250 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова» за 2,638 млн. грн.

Лоты на сечение с Россией, Молдовой и Польшей были сняты с аукциона из-за отсутствия заявок.

По итогам аукциона ООО «Востокэнерго» приобрело два лота Бурштынского острова с объемом 50 МВт гарантированных и 50 Мвт негарантированных поставок в течение месяца за 1,055 млн. грн.

ГП «Укринтерэнерго» приобрело два лота суммарным объемом 150 МВт (10 МВт гарантированных и 50 МВт негарантированных) за 1,583 млн. грн.