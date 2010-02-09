Нефть поднимается выше 72 долл. за баррель

Цены на нефть во вторник поднимаются выше $72 за баррель, благодаря ослаблению доллара и высокой заинтересованности инвесторов в покупке после снижения цен на прошлой неделе практически до двухмесячного минимума, сообщает Рейтер.

Доллар упал с рекордной за восемь с половиной месяцев позиции по отношению к евро из-за предположений рынка о том, что испытывающая проблемы с долгами Греция вскоре будет спасена.

Фьючерсы на легкую американскую нефть мартовской поставки к 15.40 мск прибавили в цене 82 цента до $72,71 за баррель. В конце прошлой недели цены ненадолго опустились ниже $70 за баррель, достигнув минимальной отметки с середины декабря.

Цены на лондонский Brent прибавили 85 центов до $70,96 за баррель, ранее в сессии достигнув значения в $71,04 за баррель.

Цены на нефть в этом году снизились на 10 процентов под влиянием слабого спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя нефти, США, и опасений по поводу азиатского спроса, в случае если Китай продолжит ужесточение денежно- кредитной политики.

Тем не менее, нефтяные аналитики считают, что цены могут закрепиться на нынешнем уровне, так как и 200-дневная скользящая средняя по американской нефти и психологический уровень цены в $70 долларов формируют опору для цен.