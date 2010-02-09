Выводы Счетной палаты по Чернобылю поверхностны

Генеральный директор государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» Игорь ГРАМОТКИН считает поспешными и поверхностными выводы Счетной палаты Украины о состоянии выполнения Чернобыльских программ.

Об этом он заявил в телефонном интервью УНИАН.

Напомним, сегодня пресс-служба Счетной палаты распространила сообщение, в котором указывается на неэффективность расходования государственных и донорских средств при выполнении донорских программ в 2007-2009 годах. В частности, контрольное финансовое ведомство указывало на затягивание сроков строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» и как следствие - удорожание стоимости работ по проекту с 758 млн. евро до 1,6 млрд. евро.

«Тут очень серьезные вопросы, и по простому формальному признаку, что тут завышена цена, говорить нельзя, потому что за этим стоят очень сложные технические решения», - прокомментировал агентству данную информацию И. ГРАМОТКИН, отметив при этом, что данные, обнародованные Счетной платой, не является объективными.

«Это только оценочная стоимость. Сегодня мы говорить о такой стоимости не можем до тех пор, пока не будет выполнен проект (сооружения НБК - УНИАН)», - сказал он.

В то же время гендиректор не исключил, что окончательная стоимость строительства конфайнмента может быть скорректирована в сторону увеличения, поскольку украинская сторона как заказчик стремится включить в проект наиболее надежное оборудование, чтобы в дальнейшем избежать эксплуатационных рисков.

«Увеличение произошло потому, что заказчика - Украину - в первую очередь не устраивают те технические решения и предложения, которые нам предлагают западные подрядчики. Когда нам нужен объект со сроком эксплуатации на 100 лет, мы не готовы брать самые дешевые системы, чтобы потом на нас легли огромные эксплуатационные затраты», - сказал И. ГРАМОТКИН.

Он сообщил, что разработка проекта строительства НБК, выполняющаяся по заказу генподрядчика концерна Novarka (Франция), будет завершена к июлю этого года и после прохождения проектом госэкспертизы на объекте начнутся физические работы.

Гендиректор отметил, что на сегодняшний день сроки реализации проекта, в связи с задержками в проектировании, смещены на полгода. Между тем, напомнил И. ГРАМОТКИН, стабилизация объекта «Укрытие», завершившаяся в 2009 году, позволяет говорить о его безопасной эксплуатации по крайней мере в течение 15 лет.

«Нам нужно не гоняться за сроками, а построить надежный безопасный объект, который Украина будет в состоянии эксплуатировать. И сроки должны определяться специалистами (атомщиками - УНИАН), а не специалистами в финансовой сфере, и уж тем более не бухгалтерами, которые проверяют правильность платежей или правильность взаиморасчетов», - сказал И. ГРАМОТКИН.

Тем не менее, гендиректор выразил надежду, что строительство НБК завершится в 2013 году.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Стоимость работ по сооружению НБК по контракту составляет 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

В состав Novarka входят французские компании VINCI Construction Grands Projets и Bouyques Travaux Publics.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.