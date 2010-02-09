Счетная палата: ЧАЭС остается потенциально опасным объектом

Счетная палата Украины заявляет, что Чернобыльская АЭС остается потенциально опасным объектом.

Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты, переданном УНИАН.

“Ежегодные программы работ на площадке Чернобыльской АЭС носили формальный характер и не отражали заявленной в бюджетных запросах потребности, утверждались и корректировались фактически по окончанию финансового года под уже выделенные объемы финансирования и выполненные работы. В результате планирование работ и управление средствами госбюджета осуществлялось бессистемно. Аудиторы Счетной палаты установили, что финансирование расходов бюджетных программ на эти цели осуществлялось по остаточному принципу”, - говорится в пресс-релизе.

По данным Счетной палаты, финансирование расходов в 2007-2009 годах, связанных с Чернобыльской АЭС, осуществлялось не в полном объеме, в результате чего запланированные программы прекращения эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2, 3 не выполнены. Блоки ЧАЭС от ядерного топлива полностью не освобождены. Отработанное ядерное топливо хранится в их приреакторных бассейнах выдержки.

План осуществления мероприятий на объекте „Укрытие” не выполняется. В итоге расчетная стоимость работ по его выполнению за это время выросла с 758 млн. евро до 1,6 млрд. евро.

Преобразование объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему, а именно введение в эксплуатацию Нового безопасного конфайнмента (НБК), должно завершиться в 2012 году, однако задерживается почти на год только на стадии проектирования. Это свидетельствует о неудовлетворительной организации и управлении средствами, направленными из всех имеющихся источников финансирования на его выполнение (как со стороны правительства Украины, так и со стороны ЕБРР), и не исключает последующего роста стоимости строительства НБК.

Введение в эксплуатацию Хранилища отработанного ядерного топлива - 2 (ХОЯТ-2) и завода по переработке жидких радиоактивных отходов задерживается более чем на 10 лет.

«Таким образом, преодоление последствий катастрофы будет осуществляться с задержкой, а Чернобыльская АЭС несет потенциальную угрозу и через 24 года после катастрофы», - говорится в пресс-релизе.

Между тем, генеральный директор государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» Игорь ГРАМОТКИН считает поспешными и поверхностными выводы Счетной палаты Украины о состоянии выполнения Чернобыльских программ.

Об этом он заявил в телефонном интервью УНИАН.

«Тут очень серьезные вопросы, и по простому формальному признаку, что тут завышена цена, говорить нельзя, потому что за этим стоят очень сложные технические решения», - прокомментировал агентству данную информацию И. ГРАМОТКИН, отметив при этом, что данные, обнародованные Счетной платой, не является объективными.

«Это только оценочная стоимость. Сегодня мы говорить о такой стоимости не можем до тех пор, пока не будет выполнен проект (сооружения НБК - УНИАН)», - сказал он.

В то же время гендиректор не исключил, что окончательная стоимость строительства конфайнмента может быть скорректирована в сторону увеличения, поскольку украинская сторона как заказчик стремится включить в проект наиболее надежное оборудование, чтобы в дальнейшем избежать эксплуатационных рисков.

«Увеличение произошло потому, что заказчика - Украину - в первую очередь не устраивают те технические решения и предложения, которые нам предлагают западные подрядчики. Когда нам нужен объект со сроком эксплуатации на 100 лет, мы не готовы брать самые дешевые системы, чтобы потом на нас легли огромные эксплуатационные затраты», - сказал И. ГРАМОТКИН.

Он сообщил, что разработка проекта строительства НБК, выполняющаяся по заказу генподрядчика концерна Novarka (Франция), будет завершена к июлю этого года и после прохождения проектом госэкспертизы на объекте начнутся физические работы.

Гендиректор отметил, что на сегодняшний день сроки реализации проекта, в связи с задержками в проектировании, смещены на полгода. Между тем, напомнил И. ГРАМОТКИН, стабилизация объекта «Укрытие», завершившаяся в 2009 году, позволяет говорить о его безопасной эксплуатации по крайней мере в течение 15 лет.

«Нам нужно не гоняться за сроками, а построить надежный безопасный объект, который Украина будет в состоянии эксплуатировать. И сроки должны определяться специалистами (атомщиками - УНИАН), а не специалистами в финансовой сфере, и уж тем более не бухгалтерами, которые проверяют правильность платежей или правильность взаиморасчетов», - сказал И. ГРАМОТКИН.

Тем не менее, гендиректор выразил надежду, что строительство НБК завершится в 2013 году.