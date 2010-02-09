ЕБРР одобрил 150 млн. евро кредита "Сербиягазу"

Совет директоров Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление кредита в размере 150 миллионов евро сербской государственной компании "Сербиягаз" (Srbijagas) на строительство нового подземного газохранилища (ПХГ), реконструкцию газотранспортной сети и рефинансирование долгов компании, сообщает РИА Новости.

"Создание ПХГ обеспечит большую стабильность в поставках газа, за счет чего Сербия и соответствующий регион могут стать более гибкой и устойчивой к нарушениям (в поставках голубого топлива - ред.) и к сезонным колебаниям потребления", - говорится в сообщении. Детали строительства этого ПХГ банк не уточняет.

На прошлой неделе стало известно, что "Газпром" и "Сербиягаз"создали совместное предприятия по строительству подземного газохранилища "Банатский двор" в районе города Нови-Сад в Сербии. Все мероприятия, связанные с организацией работы СП, должны быть завершены к 31 марта. В соответствии с проектной документацией, по окончании строительства ПХГ, его емкость составит 0,8-1,0 миллиарда кубометров газа.

ЕБРР в рамках кредита в 150 миллионов долларов планирует также профинансировать "реабилитацию 40% сербской газотранспортной сети", говорится в сообщении. Кроме того, часть средств пойдет на рефинансирования краткосрочных долгов "Сербиягаза", что даст возможность улучшить структуру капитала, а также "освободит ресурсы для ключевых стратегических инвестиционных проектов, нацеленных на соединение сербской газотранспортной сети с сетями соседних стран".