Минэкономики утвердило график аукционов нефти

Министерство экономики Украины утвердило график проведения аукционов нефти и газового конденсата на 2010 г.

Соответствующий график размещен на официальном сайте ведомства.

Аукционы будут проходить на Украинской межбанковской валютной бирже. Согласно графику, аукцион №137 состоится 20 января, №138 – 23 января, №139 – 23 марта, №140 – 22 апреля, №141 – 25 мая, №142 – 22 июня, №143 – 22 июля, №144 – 27 августа, №145 – 23 сентября, №146 – 26 октября, №147 – 23 ноября и №148 – 23 декабря.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.