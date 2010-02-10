Нефть набирает в цене

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 9 февраля, значительно повысились на фоне падения курса американской валюты по отношению к евро.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,86 доллара - до 73,75 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,02 доллара - до 72,13 долларов за баррель, передает FP.