Газ для Польши может подорожать

Цены на газ для населения Польши в текущем году могут увеличиться, несмотря на скидку на поставляемый в эту страну газ, полученную польскими властями в обмен на списание долга россиян за транзит «голубого топлива» в 2006-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным Dziennik Gazeta Prawna, польская компания-оператор газовых сетей в стране Gaz-System подала заявку на увеличение тарифа на транзит на 10%.

По данным издания, просьбу об аналогичном увеличении на этой неделе намерена подать в Администрацию регулирования энергетики (URE), которая утверждает тарифы, компания PGNIG.

Издание замечает, что пока трудно однозначно оценить, на сколько вырастут тарифы для населения. Ряд экспертов, которых цитирует газета, также удивлены возможным подорожанием газа для польских граждан.

Как сообщал УНИАН, в конце января Польша и РФ разрешили вопрос долга российской стороны за поставляемый последние три года российский газ польской территорией, который не позволил утвердить новый межправительственный договор между странами в декабре 2009 года.

Согласно обнародованной информации, поляки согласились списать долг россиян, возникший из-за того, что они оплачивали транзит по меньшей утвержденной официальными польскими органами ставке, и который оценивался польскими властями в 80-100 млн. долларов.

Некоторые медиа писали, что реальный объем долга составляет 350 млн. долларов.

Последние достигнутые газовые договоренности между странами, которые определят условия газовых поставок в Польшу до 2035 года и транзита российского газа польской территорией до 2045 года, должны быть утверждены до 11 февраля.