Эксперт: Украина будет самым привлекательным местом

Украина в ближайшие 10 лет будет самым привлекательным местом для инвестиций в традиционную энергетику.

Такое мнение высказал аналитик JCG Energy Герхард ВАГНЕР, сообщает экономический портал wnp.pl.

По словам Г.ВАГНЕРА, привлекательность инвестиций объясняется близостью страны к Евросоюзу, нормы которого по CO2 не позволяют развиваться традиционной энергетике, а также значительными запасами угля, которые есть в Украине.

Эксперт отметил, что реализация первых проектов может начаться уже через 2-3 года.

При этом он добавил, что привлекательной для таких инвестиций будет также граничащая с Украиной и ЕС Беларусь, которая, хотя не имеет собственного угля, однако имеет доступ к российскому углю.

По информации wnp.pl, польская компания Kulczyk Holding уже высказала заинтересованность строительством электростанции в Беларуси, а оператор польских электросетей PSE Operator ведет переговоры о строительстве новых электрических линий, соединяющих Польшу с Украиной и Беларусью.