Путин: Европа будет нуждаться в углеводородах

Премьер-министр России Владимир ПУТИН уверен, что в ближайшие 15-25 лет Европа не сможет перейти на альтернативные источники энергии и отказаться от углеводородов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи со своим финским коллегой Матти ВАНХАНЕНОМ, отвечая на вопрос, насколько верный прогноз, что в будущем российский газ будет менее востребован в Европе из-за диверсификации поставок и перехода на альтернативные источники энергии.

«Даже не смотря на ускоренное развитие альтернативных видов и источников энергии, к сожалению или к счастью, ни солнечная энергия, ни другие виды: ни дрова, ни сушеный навоз – ничего из этого не заменит углеводороды в ближайшие 15-25 лет», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что по оценкам российских и международных экспертов, в связи неизбежным предстоящим ростом мировой экономики, будет возрастать потребность в энергетических ресурсах, но структура потребления в течение 15-20 лет вряд ли изменится.

Премьер-министр РФ добавил, что потребности в энергоресурсах из-за кризиса в мировой экономики уменьшились, но при ее росте потребности в энергоносителях будут возрастать. «Мы осуществление своих крупных проектов в сфере энергетики будем синхронизировать с потребностями рынка. Это касается и основания крупнейших месторождений», - уточнил он.

Говоря о газе, транспортирующемся в Европу по трубам, он отметил, что этот газ всегда будет дешевле, чем сжиженный.