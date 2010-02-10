Украина увеличила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе т.г. увеличилось на 12%, или на 1,972 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем 2009 года, - до 18,454 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в январе тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 15,8%, или 1,154 млрд. кВт/ч, – до 8,464 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 6,1%, или 460 млн. кВт/ч, – до 8,017 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 5,9%, или 46 млн. кВт/ч, – до 822 млн. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе в связи с погодными условиями существенно нарастили выработку электроэнергии - на 37,2% - 1,151 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в ОЭСУ по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.