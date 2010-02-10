Премьер-министр России Владимир ПУТИН уверен, что газопровод «Северный поток» будет экологически безопасным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал во время выступления на Саммите действий по Балтийскому морю-2010 в Хельсинки.

«Уверен, «Нордстрим» станет экологически безопасным, надёжным и бесперебойным маршрутом поставок углеводородов в Европу, будет укреплять энергетическую стабильность всего Европейского континента», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что Россия подходит к реализации своих крупных инфраструктурных проектов с учетом интересов собственной экономики и интересов соседей.

В.ПУТИН отметил, что морские газопроводы уже достаточно хорошо себя зарекомендовали.

«Хочу отметить, уважаемые коллеги, более трети поставляемого в Европу газа осуществляется по маршрутам, проложенным по дну Северного, Черного и Средиземного морей. И все функционирует нормально, до сих пор не было никаких проблем, и это не вызывало таких эмоций», - подчеркнул он и заверил, что вопросы охраны природы с самого начала выделены в качестве приоритета для «Нордстрима».

В.ПУТИН отметил, что инвестиции в экологические экспертизы составили около 100 млн. евро. «Для выбора оптимальной и безопасной со всех точек зрения трассы газопровода проведены геофизические изыскания на площади более 40 тыс. квадратных километров, 43 тыс. квадратных километров, по-моему – Дания. Это целое европейское государство», - сказал он.

Премьер-министр РФ также заверил, что проект всегда был максимально открытым и прозрачным. По его словам, за три года проведены десятки консультаций с представителями официальных властей и неправительственных организаций. «С учётом их мнений в технические документы внесены многочисленные коррективы, повышающие экологическую безопасность этого проекта», - сказал В.ПУТИН.