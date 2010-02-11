Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились в связи с ростом фондового рынка на фоне обещаний европейских государств оказать помощь Греции и не допустить ее банкротства, сообщает РИА Новости

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,41 доллара, до 72,54 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,77 доллара, до 74,52 доллара за баррель.