Правительство Польши утвердило газовое соглашение с Россией

Правительство Польши на заседании в среду вечером утвердило газовое соглашение с Россией, касающееся увеличения поставок в Польшу российского газа. Об этом сообщил пресс-секретарь польского кабинета министров Павел Гращ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Правительство приняло постановление, утверждающее газовое соглашение с Россией", - сказал он.

Соглашение было подписано 27 января этого года между российской компанией "Газпром экспорт" и польским энергетическим концерном PGNiG. Документом предусматривается увеличение поставок российского газа в Польшу до 10,2 млрд кубометров в год.