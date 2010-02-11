Правительство Польши утвердило газовое соглашение с Россией
08:21, 11 февраля 2010Энергетика
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Об увеличении газовых поставок
Правительство Польши на заседании в среду вечером утвердило газовое соглашение с Россией, касающееся увеличения поставок в Польшу российского газа. Об этом сообщил пресс-секретарь польского кабинета министров Павел Гращ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
"Правительство приняло постановление, утверждающее газовое соглашение с Россией", - сказал он.
Соглашение было подписано 27 января этого года между российской компанией "Газпром экспорт" и польским энергетическим концерном PGNiG. Документом предусматривается увеличение поставок российского газа в Польшу до 10,2 млрд кубометров в год.
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