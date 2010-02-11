Казахстан меняет маршрут поставки нефти в Европу

АО "КазТрансОйл", поставлявшее казахстанскую нефть в Восточную Европу через Украину по южной ветке нефтепровода "Дружба", переориентирует свои поставки в Европу через Польшу, сообщил информационному агентству "Новости-Казахстан" сотрудник пресс-службы "КазТрансОйл".

"ОАО "Укртранснафта" письменно уведомило нас о том, что они расторгли с 26 января 2010 года договор по транспортировке нефти Казахстана через Украину. Причину расторжения договора украинская сторона до сих пор не озвучила", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в связи с этим, казахстанская сторона стала "искать альтернативные направления экспорта казахстанской нефти". " Мы будем транспортировать (нефть) в Польшу - до порта Гданьск", - сообщил сотрудник "КазТрансОйла", отметив при этом, что "поставки в направлении Польши тоже достаточно привлекательны".