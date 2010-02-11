Украина и Казахстан ведут переговоры о тарифе на транспортировку нефти

ОАО «Укртранснафта» и АО «КазТрансОйл» ведут переговоры относительно цены на транспортировку нефти в Восточную Европу через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Идут коммерческие переговоры относительно цены на транспортировку. Если стороны удовлетворят друг друга по объемам и цене транспортировки, то будут подписаны соответствующие документы», – сказал Ю.ПРОДАН.

При этом он отметил, что «Укртранснафта» заинтересована в том, чтобы получать большие доходы от своей деятельности.

Как сообщал УНИАН, Казахстан планирует переориентировать маршрут поставки нефти в Европу и направить его через Польшу из-за возникшего конфликта с ОАО «Укртранснафта».

В «КазТрансОйле» пояснили, что данное решение было принято после того, как ОАО «Укртранснафта» письменно уведомило о расторжении с 26 января 2010 года договора по транспортировке нефти из Казахстана через Украину. Причину расторжения договора украинская сторона до сих пор не озвучила.

«Мы направили в «Укртранснафту» обращение об отзыве их решения или о заключении нового договора, – сообщил в среду сотрудник «КазТрансОйла» в интервью «Новости-Казахстан». «Ответа пока нет. И нового варианта договора пока не получили», – добавил он.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.