Нефть ОПЕК подорожала

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду, 10 февраля, выросла до 70,8 доллара за баррель, следует из сообщения организации, сообщает РИА Новости

По состоянию на среду цена барреля нефти ОПЕК выросла на 1,02 доллара и достигла 70,78 доллара против 69,76 доллара в предыдущий день торгов.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2009 года оказалась более чем вдвое ниже - 61,06 доллара за баррель.

В январе 2010 года средняя цена составила 76,01 доллара за баррель.

В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,54 доллара, в феврале - 41,41 доллара, в марте - 45,78 доллара, в апреле - 50,20 доллара, в мае - 56,98 доллара, в июне - 68,36 доллара, в июле - 64,59 доллара, в августе - 71,35 доллара, в сентябре - 67,17 доллара, в октябре - 72,67 доллара, в ноябре - 76,29 доллара, в декабре - 74,01 доллара.

В марте 2008 года "корзина" была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).