МЭА: Спрос на нефть в мире в 2010 г вырастет
13:26, 11 февраля 2010Энергетика
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В среднем на 1,6 млн баррелей в сутки
Средняя цена нефти в 2010 г, считают в МЭА, составит около 75 долл.
Агентство пересмотрело свой прошлый - январский - прогноз в сторону улучшения. Рост спроса на нефть, по мнению специалистов МЭА, будет происходить преимущественно за счет возрастающей экономической активности стран Азии. По оценкам МЭА, средний объем спроса на нефть в текущем году будет составлять 86,5 млн баррелей в день, то есть сразу на 1,6 млн баррелей больше, чем в 2009 г /84,9 млн баррелей в день/.
В 2009 г мировой спрос на нефть был в среднем на 1,3 млн баррелей ниже, чем в 2008 г.
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