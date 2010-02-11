МЭА: Спрос на нефть в мире в 2010 г вырастет

Глобальный спрос на нефть в 2010 г вырастет в среднем на 1,6 млн баррелей по сравнению с аналогичным показателем минувшего года. Об этом говорится в опубликованном сегодня прогнозе потребления нефти в этом году Международного энергетического агентства /МЭА/, передает ПРАЙМ-ТАСС

Средняя цена нефти в 2010 г, считают в МЭА, составит около 75 долл.

Агентство пересмотрело свой прошлый - январский - прогноз в сторону улучшения. Рост спроса на нефть, по мнению специалистов МЭА, будет происходить преимущественно за счет возрастающей экономической активности стран Азии. По оценкам МЭА, средний объем спроса на нефть в текущем году будет составлять 86,5 млн баррелей в день, то есть сразу на 1,6 млн баррелей больше, чем в 2009 г /84,9 млн баррелей в день/.

В 2009 г мировой спрос на нефть был в среднем на 1,3 млн баррелей ниже, чем в 2008 г.