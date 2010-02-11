Акционеры «Укртатнафта-транс» намерены ликвидировать предприятие

Акционеры ЗАО "Укртатнафта-транс" (Кременчуг, Полтавская обл.) на внеочередном собрании, запланированном на 17 марта т.г., намерены ликвидировать предприятие.

Об этом сказано в сообщении предприятия, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в частности, на собрании акционеры намерены рассмотреть вопросы о ликвидации предприятия, утвердить порядок и сроки проведения ликвидации, создать ликвидационную комиссию, передать полномочия органов управления комиссии по ликвидации.

На предприятии отказались прокомментировать повестку дня акционеров, заявив, что практически все их акции скупило ЗАО "Псел" (Кременчуг, Полтавская обл.).

Справка УНИАН. ЗАО "Укртатнафта-транс" осуществляет оптовую торговлю топливом, а также предоставляет транспортные услуги.

ЗАО "Псел" с 1 февраля 2009 года начало продавать нефтепродукты через автозаправочные станции вместо ЗАО "Торговый дом "Укртатнафта" (Кременчуг, Полтавская обл.).