Польша утвердила газовые договоренности с Россией

Правительство Польши и руководство национальной нефтегазовой компании PGNIG утвердили согласованные в январе с российскими властями договоренности относительно поставок газа в Польшу и транзита российского газа по польской территории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства и PGNIG, соответствующие решения, которые открывают дорогу к подписанию нового межправительственного соглашения между государствами, были приняты в среду.

По данным пресс-службы правительства, польско-российские договоренности от 27 января т.г. утверждены по упрощенной процедуре, которая не предусматривает их рассмотрения на заседании Кабинета Министров Польши.

Контролируемая министерством госимущества Польши PGNIG сообщила, что вчера договоренности утвердило как правление, так и наблюдательный совет компании, которая является главным импортером и продавцом газа в Польше.

Министр госимущества Польши Александр ГРАД назвал в эфире "Польского радио 3" подписание нового межправительственного договора после утверждения договоренностей польскими властями "техническим делом".

Как сообщал УНИАН, польская PGNIG, российский „Газпром” и их совместная компания оператор польской части Ямальского газопровода EuRoPolGaz 27 января в Москве подписали трехсторонний договор, который определил условия поставки российского газа в Польшу до 2037 года и его транзита в Германию до 2045 года.

Стороны договорились утвердить договоренности до 11 февраля т.г.

По мнению представителей польской оппозиции и ряда экспертов, подписание данного контракта приведет к «бетонированию» зависимости поляков от газовых поставок из Российской Федерации, которая после свержения коммунистического режима в стране оставалась основным поставщиком голубого топлива в Польшу. «Газпром» и близкие к нему структуры поставляли в Польшу свыше 90% импортированного топлива.

Справка УНИАН. Польша, которая ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, около 70% его объема импортирует.

Через польскую территорию проходит Ямальский газопровод, по которому россияне ежегодно поставляют в Германию около 30 млрд. кубометров газа.