Поставки нефти на украинские НПЗ увеличились

Поставки нефтяного сырья на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе увеличились на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 969,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе украинские НПЗ переработали 944,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году поставки нефти и газового конденсата на украинские НПЗ увеличились на 5,7%, по сравнению с 2008 годом, до 11 млн. 432,8 тыс. тонн. В 2009 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 507,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 6,1% больше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.