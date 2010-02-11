Королевская: Импорт энергетического угля недопустим

Временные трудности с обеспечением электростанций энергетическим углем нужно решать путем регулирования внутреннего рынка, а не за счет импорта. Такое мнение высказала глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя сообщения о дефиците угля газовых марок на предприятиях НАК «Энергетическая компания Украины», сообщили УНИАН в комитете.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, попытки решить проблему временного дисбаланса на рынке путем импорта были бы опасны для украинской экономики.

«Закупка более дешевого импортного энергетического угля, к которой призывают некоторые специалисты, – это простой и быстрый временный выход. Вместе с тем, каждая временная закупка – это еще одна инвестиция в зарубежный углепром, выведенная из украинской экономики», - сказала депутат. По ее словам, массовое закрытие украинских шахт в 1996-2003 годах тоже начиналось с разговоров о том, что уголь всегда можно импортировать дешевле из России и Польши. «Когда опомнились в благополучные годы – было поздно: внутренняя добыча уже серьезно упала и не удовлетворяла растущий спрос», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета промполитики предлагает сбалансировать внутренний рынок угля газовых марок регуляторными мерами, согласованными с заинтересованными государственными и частными компаниям.

«Я вижу несколько вариантов решения проблемы газовых марок, которые необходимо обсудить с энергетиками и угольщиками. Можно изменить порядок госзакупки угля конкретно этих марок или ввести обязательную аукционную продажу части этого угля», - сказала она. По ее мнению, таким образом можно простимулировать и угледобытчиков, особенно частных, и энергетиков… «Обязательное условие, на котором я буду настаивать на всех уровнях: деньги, заплаченные украинскими потребителями украинским энергетикам, должны пойти украинским шахтерам», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат подчеркнула, что дисбаланс на угольном рынке вызван сочетанием особого спроса на газовые угли с недостатком инвестиций в модернизацию шахт.

«Газовые марки угля нужны как энергетикам, так и металлургам – поэтому на внутреннем рынке за них идет борьба. Сейчас, вследствие восстановления экономики, эта борьба обострилась», - отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Но запасы эти марок в Украине достаточны как на работающих шахтах, так и на законсервированных. Сейчас такой уголь добывают не менее 50 шахт во всех регионах страны, большинство из которых – государственные. Чтобы объемы добычи не отставали от спроса, необходимо инвестировать в техническое переоснащение этих предприятий и оптимизировать их бизнес-процессы. Именно это предусмотрено программой правительства по реформированию угольной промышленности, которая реализуется с 2008 года, сообщила она.