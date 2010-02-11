Минуглепром утвердил программу переоснащения госшахт

Министерство угольной промышленности Украины утвердило программу модернизации и технического переоснащения угледобывающих предприятий на 2010-2012 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома со ссылкой на соответствующий приказ министерства от 5 февраля №30.

Согласно сообщению, программа предусматривает концентрацию горных работ за счет сокращения количества малоэффективных забоев. По итогам выполнения программы предполагается, в частности, сократить количество лав с ручным способом крепления на 60% по сравнению с 2008 годом.

Источниками финансирования программы станут бюджетные средства, привлеченные средства инвесторов, кредиты банков и собственные средства угольных предприятий.