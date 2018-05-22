"Газовый" консорциум: как бы не вылететь в трубу, не дождавшись создания

Кто бы и что не говорил, а страна уже фактически получила нового президента, он же, не мешкая, озвучил свою позицию по газовому вопросу. Еще не высохли чернила на протоколах избирательных комиссий, а Виктор Янукович заявляет о своем намерении предложить России участие в консорциуме по управлению украинской газотранспортной системой в равных долях с Украиной (по 33,3% каждому) и ЕС. При этом он неоднократно подчеркивает, что будет добиваться снижения цены газа для Украины. Не трудно, с учетом этих двух фактов, понять, что «новая» власть склоняется к так называемому белорусскому варианту, который предполагает получение скидок в обмен на трубу. Сегодня такой подход не вызывает настолько сильного отторжения, как это было в разгар газовой войны, когда вариант допуска к нашей ГТС Газпрома рассматривался не иначе как предательство национальных интересов. Виной тому «удачные» договоренности Тимошенко о цене голубого топлива, подписанные в январе 2009 года. К тому же, за последние полгода неоднократно в СМИ появлялись сообщения о существовании негласных договоренностей между премьерами России и Украины о передаче нашей ГТС под контроль северной соседки в обмен на поддержку Юлии Владимировны на президентских выборах. Документального подтверждения эти слухи не нашли, но зато создали прекрасный фон для заявлений В.Януковича о консорциуме как о единственном реальном шансе добиться пересмотра газовых соглашений. Но если вникнуть в ситуацию чуть глубже, то окажется, что Украина снова поспешила занять пораженческую позицию в диалоге с Газпромом….

Слово - не воробей

Заявления В.Януковича как главного претендента на пост Президента имеют огромный вес и воспринимаются как государственная стратегия, которая будет реализована после инаугурации нового рулевого страны. Поэтому каждое слово, сказанное по поводу газовых отношений Украины и России, рассматривается с особым пристрастием.

И реакция на них мгновенная. Через два дня после озвученных Януковичем инициатив заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что компания готова рассмотреть возможность инвестиций в ГТС Украины. Правда, он тут же отметил, что ему лично ничего не известно о таком предложении. Другими словами, российский монополист дал понять, что предварительных консультаций не было.

А.Медведев также сказал, что любые возможные вложения в нашу трубу не отменяют реализацию заявленных газотранспортных проектов. Вот тебе и раз, а ведь Виктор Федорович особо подчеркивал обратное - Россия при вхождении в консорциум может отказаться от Северного и Южного потоков, которые идут в обход Украины, что неизбежно приведет к снижению объемов прокачки газа через нашу ГТС и падению до нуля рентабельности ее эксплуатации. Да это и понятно, ведь в проекты уже вложены колоссальные средства, так неужели в Партии регионов не догадываются, что данный процесс давно стал необратимым.

Еще один важный посыл, озвученный В.Януковичем - проведение в рамках консорциума реконструкции ГТС, чтобы увеличить ее пропускную способность.

Тут следует привести разъяснения одного из наиболее влиятельных «регионалов» Бориса Колесникова, которые он дал в интервью газете «Сегодня» относительно выступления своего шефа. На вопрос, намерен ли В.Янукович пересматривать газовые договоренности с Россией, Колесников высказал сомнение: "Я не думаю. Виктор Федорович за счет модернизации должен будет увеличить до 200 млрд куб. м. прокачку российского газа, тем самым он практически вдвое увеличит доходную часть. Вот это - главная составляющая".

Ясно, что в высказываниях политиков, особенно в процессе избирательной кампании, всегда присутствует принцип ситуативной выгоды и то, что было хорошо вчера, сегодня лучше не вспоминать. Но заявления кандидата в президенты по поводу газа у нас принято запоминать…

Что же касается увеличения пропускной способности газотранспортной системы почти вдвое, то здесь самое главное – добиться от участников консорциума инвестиций в модернизацию. В этом вопросе важнейшую роль играет долевое распределение. Украина просто обязана сохранить за собой право диктовать свои условия.

Бег впереди паровоза

Поспешность, с которой кандидат в президенты распределил доли потенциальных членов консорциума, вызвала недоумение как у аналитиков, так и политиков. Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут считает, что до начала реальных переговоров не стоило говорить о такой тонкой их части. «В этой связи возникает много вопросов относительно того, как потом отстаивать интересы Украины. В ныне действующем Международном консорциуме по управлению и развитию газотранспортной системы Украины (создан в 2002 году для строительства газопровода Богородчаны-Ужгород) доли распределены между Украиной и РФ по принципу 50 на 50 и это позволяет россиянам полностью контролировать ситуацию. Что тогда говорить о консорциуме, в котором Украина будет иметь только 33% акций. Как в таком случае мы сможем влиять на дальнейшее развитие ГТС, ее модернизацию и эффективное использование. При таком раскладе наша ГТС может просто превратиться в дешевый инструмент для транспортировки газа, который, отслужив свой срок, будет заменен альтернативными потоками», - считает эксперт.

Он убежден, что решать вопрос создания консорциума следует только в контексте глубокого реформирования Нафтогаза. «Сегодня все практические решения по ГТС принимаются в НАКе, а не в «Укратрансгазе», который по идее должен управлять ею. Теперь же необходимо решить задачу по выделению из состава Нафтогаза Укртрансгаза, иначе непонятно, как в случае создания консорциума эти два субъекта смогут управлять ГТС от украинской стороны», - отметил эксперт.

Говоря о возможных сроках формирования консорциума, А.Нарбут отметил, что не видит перспектив для его создания в текущем году. «Даже если новое правительство будет создано достаточно динамично, то к концу 2010-го - началу 2011-го можно ожидать только старта реорганизации Нафтогаза. Именно на этой фазе можно будет говорить о распределении долей в консорциуме. При этом мне больше импонирует заявление Тигипко, что доли европейских и российских партнеров могут составить по 25%, а Украина сохранит под своим контролем 50%. Такая логика формирования консорциума более перспективна для Украины с точки зрения дальнейшего развития ГТС», - добавил эксперт.

Он не считает оптимальным белорусский сценарий в отношении Украины. «Я думаю, что снижения цены можно добиться и без передачи Газпрому доли в нашей ГТС. Изменения в маркетинговой политике Газпрома неизбежно будут происходить, будет корректироваться формула ценообразования. В этом вопросе на российского монополиста давят его европейские партнеры, что дает возможность и нам поднять вопрос о пересмотре цен в сторону снижения». Он уточнил, что «страны ЕС настаивают на отказе Газпрома от оценки единого европейского рынка, требуя подходить индивидуально. Если у французов мощная атомная энергетика, то у немцев уклон в сторону газойля. К тому же фактором, корректирующим цену, на сегодня является спотовый рынок газа в Европе, не учитывать который невозможно».

Эксперт убежден, что Нафтогазу необходимо срочно разработать переговорную стратегию, которая позволит выйти на новые варианты контрактов. «Это не было сделано не в 2007, не в 2008, что и привело к нашему проигрышу на переговорах с Россией в 2009 году», - констатировал А.Нарбут.

Как подчеркнул эксперт, если рассматривать возможный вариант реформирования газо-энергетического комплекса Украины в целом, и Нафтогаза в частности, то можно предположить, что после выделения из его структуры Укртрансгаза, последний (как новосозданный) сможет претендовать на заключение нового контракта на транзит российского газа. «При этом компания сможет предлагать свои услуги по хранению газа в подземных хранилищах как российской стороне, так и с ЕС. На такой открытой основе можно будет рассчитывать на выгодные для Украины условия по транспортировке газа», - убежден А.Нарбут.

Озвученный экспертом алгоритм обсуждается экспертным сообществом не первый год. Так что опять возникает вопрос об осведомленности инициатора создания консорциума относительно реалий нашей газовой отрасли. Кому захочется входить в консорциум, одним из членов которого является Нафтогаз, перманентно находящийся на грани технического дефолта?..

Слова, слова, слова…

В целом, складывается впечатление, что наши политики в молодости до дыр заслушивали пластинку французской певицы Далиды, особенно налегая на ее знаменитую песню «Paroles, paroles», что в переводе означает слова, слова. «Опять слова, всегда слова. Все те же слова. Только слова…», - пела Далида в далеких 70-х. Видимо, где-то на уровне подсознания текст песни застрял в головах наших лидеров и стал для них руководством к бездействию.

Вспомните, 23 марта 2009 года по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы в Брюсселе была принята совместная декларация Украины и ЕС. Мы обязались создать прозрачный газовый рынок. Правительство должно обеспечить независимость оператора по транзиту газа, а также открытость для инвесторов по модернизации газотранспортной системы, в качестве которых тогда рассматривались европейские потребители. При этом реформа газового сектора Украина должна была завершиться до конца 2011 года.

Прошел почти год, но мы так и не дождались реальных шагов Кабмина. В предвыборной борьбе Юлии Тимошенко было не до того, особенно учитывая крайне негативную реакцию России на эту декларацию. Интересно, что подумают в Брюсселе о новых украинских инициативах, да и захотят ли там вообще думать о таких иллюзорных вещах…

Заявив о создании консорциума, В.Янукович, в первую очередь, хотел просигналить украинцам, что в ближайшее время кабальный газовый договор будет пересмотрен. Страна перестанет ежемесячно с замиранием следить за тем, как по всем сусекам наскребаются деньги в счет оплаты. Но понятно, что, рассчитывая исключительно за счет консорциума “принудить” Россию продавать нам газ хотя бы по средней для Восточной Европы цене, Виктор Федорович либо чего-то не договаривает, либо глубоко заблуждается. Даже если консорциум и будет создан в анонсированном формате, то до этого момента пройдет минимум года полтора-два. Тем временем отечественная промышленность и рядовые потребители будут изнывать под игом Газпрома. Единственный вариант – активно готовиться к переговорам о пересмотре соглашения–2009. Убедить россиян пойти на уступки будет крайне сложно, но отнюдь не невозможно, если сильно захотеть. Главное, что хотеть в новой власти есть кому. В совокупности члены Партии регионов владеют львиной долей металлургической и химической промышленности Украины, для которых цена газа критически важна.

Антон Лосев (УНИАН)