Украина планирует увеличить добычу угольного метана
К 2015 г. до 1 млрд. куб. м в год
Украина к 2015 году планирует довести долю метана угольных месторождений в своем энергобалансе до 1 млрд. куб. м ежегодно.
Об этом сказано в Концепции Государственной целевой экономической программы добычи и использования газа метана угольных месторождений как альтернативного энергоресурса, одобренной распоряжением Кабинета министров от 23 декабря 2009 года №1684-р.
Распоряжение обнародовано на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, программа рассчитана на 2010–2014 гг. Ее финансирование на начальном этапе планируется осуществлять за счет средств госбюджета, а также международной финансовой помощи. В дальнейшем к ее выполнению планируется привлечь средства частных инвесторов.
Ориентировочный объем финансирования программы составляет около 4 млрд. грн., в том числе из Государственного бюджета – 100 млн. грн.
Государственным заказчиком разработки программы и ее внедрения определено Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР).
НАЭР поручено подать проект программы на утверждение Кабмина до 1 июля т.г.
Справка УНИАН. Украина занимает четвертое место в мире по объему ресурсов метана, который, по научной оценке, составляет несколько триллионов кубометров. В настоящее время данный потенциал используется всего на 8% (120 млн. куб. м ежегодно).