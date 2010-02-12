Медведев поручил навести порядок на российском рынке нефти

Президент России Дмитрий Медведев потребовал разобраться с ситуацией в нефтяной сфере, где происходят хищения и манипуляции при переработке нефти, сообщает РИА Новости . .

"Одной из причин большого количества незаконных врезок в нефтепроводы и других способов хищения углеводородов остаются манипуляции с переработкой нефти и производства нефтепродуктов. И я хотел бы, чтобы здесь разобрались, что происходит", - сказал Медведев на совещании по развитию энергетики.

Он выразил надежду, что руководители компаний выскажут свою позицию по этому поводу.

"И в конечном счете это воплотится в набор поручений", - добавил президент.

Хорошо, разберемся...

Дмитрий Медведев пообещал разобраться с официально не зарегистрированными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), отреагировав таким образом на заявление гендиректора "Газпром нефти" Александра Дюкова о том, что за последние пять лет построено и эксплуатируется 196 НПЗ, из которых только 80 было сданы официально.

"Не зарегистрированы, не сертифицированы, но отгружают продукцию на экспорт. Это же преступление <...> Ну ладно, хорошо, разберемся", - заявил президент на совещании в Омске.

Нужна система контроля за перемещением нефтепродуктов

Президент РФ также выступил за создание в России единой системы контроля за перемещением нефтепродуктов.

"Необходимо создать единую систему учета и контроля за перемещением нефтепродуктов, а также единый перечень нефтепродуктов для таможенного оформления", - заявил президент на совещании в Омске.

"К сожалению, несмотря на то, что для нас эта тема является крайне важной, и мы на этом зарабатываем много денег и для государства, и для отдельных компаний, полноценного современного регулирования здесь нет", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что существующая таможенная идентификация нефтепродуктов "позволяет экспортировать высококачественные нефтепродукты под маркой сырьевых товаров - газойля, жидких видов топлива, мазута и так далее".