Медведев поручил навести порядок на российском рынке нефти
При ее переработке
"Одной из причин большого количества незаконных врезок в нефтепроводы и других способов хищения углеводородов остаются манипуляции с переработкой нефти и производства нефтепродуктов. И я хотел бы, чтобы здесь разобрались, что происходит", - сказал Медведев на совещании по развитию энергетики.
Он выразил надежду, что руководители компаний выскажут свою позицию по этому поводу.
"И в конечном счете это воплотится в набор поручений", - добавил президент.
Хорошо, разберемся...
Дмитрий Медведев пообещал разобраться с официально не зарегистрированными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), отреагировав таким образом на заявление гендиректора "Газпром нефти" Александра Дюкова о том, что за последние пять лет построено и эксплуатируется 196 НПЗ, из которых только 80 было сданы официально.
"Не зарегистрированы, не сертифицированы, но отгружают продукцию на экспорт. Это же преступление <...> Ну ладно, хорошо, разберемся", - заявил президент на совещании в Омске.
Нужна система контроля за перемещением нефтепродуктов
Президент РФ также выступил за создание в России единой системы контроля за перемещением нефтепродуктов.
"Необходимо создать единую систему учета и контроля за перемещением нефтепродуктов, а также единый перечень нефтепродуктов для таможенного оформления", - заявил президент на совещании в Омске.
"К сожалению, несмотря на то, что для нас эта тема является крайне важной, и мы на этом зарабатываем много денег и для государства, и для отдельных компаний, полноценного современного регулирования здесь нет", - подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что существующая таможенная идентификация нефтепродуктов "позволяет экспортировать высококачественные нефтепродукты под маркой сырьевых товаров - газойля, жидких видов топлива, мазута и так далее".