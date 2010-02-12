Путин: Поставки газа по Nord Stream начнутся в сентябре 2011 г

Российский премьер Владимир Путин заявил о том, что поставки газа по трубопроводу Nord Stream ("Северный Поток") должны начаться в следующем сентябре, сообщает k2kapital.

прокладки газопровода. И уже через год - в мае 2011 года - работа должна быть полностью завершена и на морском участке, и на наземной части в Германии и в Российской Федерации. И уже в сентябре должен пойти газ", - заявил глава правительства в ходе рабочей встречи с председателем правления нидерландской компании "Газюни" Марселом Крамером, в которой также принял участие глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер .

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проекта "Северный поток", работа над которым, как было отмечено главой Правительства России, приближается к завершающей стадии. По словам Путина, летом следующего года планируется осуществить пробную закачку газа в систему, подготовить все, чтобы уже в сентябре газ пошел потребителям. Премьер отметил, что компания "Газюни" имеет большой опыт в использовании газопроводных систем, в том числе морских. "Будем использовать Ваши возможности, в том числе газовые хранилища, сглаживая пиковые нагрузки в зимний период", - сказал он.