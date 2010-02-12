Цены на бензин в России выросли 0,1%

Цены на автомобильный бензин в России за неделю с 1 по 8 февраля 2010 года выросли на 0,1%, говорится в сообщении Федеральная служба государственной статистики (Росстат), сообщает Газета.Ru.

Средние цены на бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им не изменились, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им –выросли на 0,1%, марок АИ-95 и выше – также на 0,1%. Средние цены на дизельное топливо повысились на 0,5% .