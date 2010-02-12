СП: нужны реформы внутреннего газового рынка

В Секретариате Президента Украины высказываются за реформирование внутреннего газового рынка в рамках взаимных обязательств Украины, ЕС и международных финансовых институтов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, об этом заявил представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его мнению, Украинское государство заинтересовано безотлагательно урегулировать вопросы международного сотрудничества в газовой сфере, которые существенно заострились в результате подписания и реализации газовых контрактов от 19 января 2009 года при нереформованности украинского газового рынка.

«Очевидно, что с точки зрения национальных интересов Украины оптимальным путем решения этих вопросов было бы безотлагательное реформирование внутреннего газового рынка и модернизация газотранзитной инфраструктуры по стандартам стран ЕС», – убежден он.

Представитель Президента объяснил, что в первую очередь речь идет о практической реализации Совместного заявления Украины, Еврокомиссии, ЕБРР, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка, которое было подписано по инициативе и в результате многолетних переговоров Президента Украины В.ЮЩЕНКО в Брюсселе 23 марта 2009 года.

«Европейская сторона готова выделить на это достаточные средства на выгодных условиях. Какие-либо другие варианты, включая реанимацию идеи «консорциума» относительно существующей украинской ГТС, несут серьезные риски с точки зрения украинских национальных интересов, соответствия действующему законодательству и гарантирования стабильности», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, на это есть, по меньшей мере, несколько очевидных причин. Во-первых, контракты от 19 января 2009 года дают возможность российской стороне де-факто контролировать украинскую ГТС. Попытка же создать консорциум лишь легитимирует иностранный контроль над существующей ГТС и приведет, в частности, к потере Украинским государством части прибылей от транзита российского природного газа, которые и так слишком занижены по сравнению с другими европейскими странами-транзитерами.

Во-вторых, вопрос создания консорциума юридически прямо связан с отчуждением части ГТС, которая является государственной собственностью Украины, или же передачей ее в управление иностранным компаниям. И то, и другое в императивной форме запрещено действующим законодательством Украины.

«Следовательно, оптимальным для Украины вариантом урегулирования газовых проблем является безотлагательное реформирование внутреннего газового рынка в рамках взаимных обязательств Украины, ЕС и международных финансовых институтов, а также – пересмотр отдельных положений газовых контрактов от 19 января 2009 года на партнерских взаимоприемлемых условиях», – констатировал Б.СОКОЛОВСКИЙ.