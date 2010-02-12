Пропускная способность ГТС Украины может буть увеличена

Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Валерий ГОЛУБЕВ не исключает, что пропускная способность газотранспортной системы Украины в перспективе будет расширена.

Об этом он сказал журналистам в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

"Ее процент надежности снижается. Сегодня забота в первую очередь - о надежности. Вторая часть - это уже возможное расширение", - сказал В.ГОЛУБЕВ.

По его словам, планы лидера украинской Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА активизировать сотрудничество с РФ в газотранспортной сфере не отразятся на планах "Газпрома" по реализации морских проектов, в частности Южного и Северного потоков.

"Думаю, что одно другого не касается. Новые проекты ориентированы на новых потребителей по новым контрактам"", - отметил зампред правления, добавив, что все существующие газопроводы будут заполнены и "даже потребуют расширения".

Как сообщал УНИАН, 7 февраля т.г. в эфире телеканала «Интер» В.ЯНУКОВИЧ завил, что, вступив в должность Президента Украины, он намерен воссоздать консорциум по управлению ГТС Украины. «Нам надо вернуться к созданию газотранспортного консорциума. Это выгоднее, чем строить новые газотранспортные системы», - сказал он. «Я буду вносить предложение о создании консорциума для эксплуатации системы (ГТС Украины – УНИАН) и ее реконструкции с целью увеличения объемов прокачки газа», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, в случае реализации его инициативы, «украинская труба способна будет прокачивать в Европу до 200 млрд. кубометров газа в год».