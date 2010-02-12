Госдума ратифицировала соглашение о поставках нефти в Беларусь

Государственная Дума Российской Федерации сегодня ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года.

Как сообщили УНИАН в Министерстве энергетики России, в соответствии с протоколом с территории России беспошлинно будут поставляться в Беларусь объемы сырой нефти, необходимые для внутреннего потребления в соответствии с балансом нефтяного сырья, который согласован компетентными органами сторон. В 2010 году в Беларусь будет беспошлинно поставлено 6,3 млн. тонн нефти.

В результате, по предварительным расчетам, бюджет РФ получит в 2010 году на 77,98 млрд. рублей (около 2,6 млрд. долл.) больше, чем в 2009 году.

Сообщается, что протоколом предусмотрено применение утвержденной 27 января 2010 года методики изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Беларуси. Методика устанавливает порядок определения размера тарифов по транспортировке нефти через территорию Беларуси, а также исключает возможность пересмотра размера тарифов в одностороннем порядке уполномоченным органом Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 27 января т.г. Россия и Беларусь подписали договоры по поставкам нефти.

К началу 2010 года Россия и Беларусь не смогли подписать соглашение о торговле нефтью. Российская сторона заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Беларуси придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск, в свою очередь, настаивал на льготном таможенном режиме.

До 2010 года Россия поставляла нефть в Беларусь по льготной экспортной пошлине, составлявшей треть от той, которая платится при экспорте через другие страны.

4 февраля т.г. премьер-министр России Владимир ПУТИН назвал взаимоприемлемыми договоренности с Беларусью по пошлинам на поставки российской нефти и заявил о намерении продолжить работу по созданию Единого экономического пространства.