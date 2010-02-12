Партия регионов проведет полный аудит деятельности «Нафтогаза»

Партия регионов заявляет о намерении провести полный аудит деятельности НАК «Нафтогаза Украины» и заменить руководство компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

По его словам, главной задачей сегодня является оздоровление компании, чтобы у нее появились деньги.

Н.АЗАРОВ также считает, в марте Украина сможет расплатиться с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале газ. Он уверен, что это произойдет не за счет золотовалютных резервов.