Партия регионов проведет полный аудит деятельности «Нафтогаза»
19:25, 12 февраля 2010Энергетика
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И заменит руководство компании
Партия регионов заявляет о намерении провести полный аудит деятельности НАК «Нафтогаза Украины» и заменить руководство компании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.
По его словам, главной задачей сегодня является оздоровление компании, чтобы у нее появились деньги.
Н.АЗАРОВ также считает, в марте Украина сможет расплатиться с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале газ. Он уверен, что это произойдет не за счет золотовалютных резервов.
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