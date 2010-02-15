Нефть держится на японской статистике

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник держались выше $74 за баррель благодаря хорошей японской статистике, которая внушила в инвесторов надежду на стабильный спрос на энергоносители в Азии даже в том случае, если Китай продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Об этом сообщает Рейтер.

Японская экономика в четвертом квартале расширилась сильнее, чем ожидали аналитики: она выросла на 1,1 процента в квартальном исчислении и на 4,6 процента - в годовом. Эксперты прогнозировали 0,9 и 3,7 процента соответственно.

В пятницу цены на нефть упали из-за того, что КНР опять повысила требования к банковскому капиталу.

К 8.18 МСК мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на один цент до $74,14 за баррель.

Апрельские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent поднялись на четыре цента до $72,94 за баррель.

"Судя по ценам, сильного снижения не ожидается. Китай, Япония, Корея, Тайвань и прочие азиатские экономики в этом году должны здорово вырасти, несмотря на усилия китайского правительства, направленные на предотвращение "перегрева", - сказал Марк Перван из ANZ.