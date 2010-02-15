Коммунальщики задолжали «Газу Украины» свыше 3,5 млрд. грн.

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали за потребленный с начала нового отопительного сезона (с 1 октября 2009 г.) природный газ 3,5 млрд. грн. (уровень расчетов - 46%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, среди предприятий ТКЭ, которые неудовлетворительно рассчитываются за природный газ, потребленный в новом отопительном сезоне, наибольшая задолженность у предприятий Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Киевской, Львовской, Черниговской областей и АР Крым.

Долг трех областей - наибольших должников (Днепропетровской, Донецкой, Харьковской) составляет почти 1,5 млрд. грн.

Самый низкий уровень расчетов имеют предприятия ТКЭ Луганской, Закарпатской, Днепропетровской, Одесской и Житомирской областей (менее 40%).

Компания отмечает, что вызывают обеспокоенность также темпы погашения предприятиями ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный в прошлом отопительном сезоне (2008-2009 гг., с 1 октября 2008 г.). Долг предприятий ТКЭ за природный газ, по состоянию на 12 февраля т.г., составляет 1,98 млрд. грн., а уровень их расчетов - 78%. Наибольшими должниками за газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг., также являются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской областей.

Кроме того, растет задолженность АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2009-2010 годах природный газ. По состоянию на 12 февраля т.г., долг предприятия перед ДК «Газ Украины» составляет свыше 1,66 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 34%).

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.