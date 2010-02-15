«Укрнафта» ввела в эксплуатацию основные фонды на 190 млн. грн.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» в 2009 году ввела в эксплуатацию основные фонды на сумму 190 млн. грн., что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в процессе строительства компанией использованы технологии, оборудование, системы управления и автоматизации технологическими процессами передовых отечественных и зарубежных компаний.

Среди основных объектов, которые введены в эксплуатацию структурными подразделениями компании в 2009 году, следующие:

Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Ахтырканафтогаз» (Сумская обл.):

расширение и реконструкция комплексного сборного пункта Бугруватовского месторождения - 48 млн. грн., реконструкция групповой замерной сепарационной установки Великобубновского месторождения – 9,6 млн. грн., реконструкция групповой замерной установки ГЗУ-9 Бугруватовского месторождения – 8,5 млн. грн. и ГЗУ-3 Великобубновского месторождения - 3,5 млн. грн.;

НГДУ «Полтаванафтогаз» (Полтавская обл.): замена резервуаров на резервуары вертикальные стальные РВС-3000 №11, №13 в товарно-сырьевом парке - 4,5 млн. грн.;

НГДУ «Черниговнафтогаз» (Черниговская обл.): строительство резервуаров вертикальных стальных РВС-3000 (3 шт.) с площадками обслуживания на конечной трапной установке Малодовицкого месторождения - 9,4 млн. грн., строительство установки двухступенчатой сепарации на установке предварительной подготовки газа Мильковского месторождения – 6,7 млн. грн.;

НГДУ «Долинанафтогаз» (Ивано-Франковская обл.): реконструкция группового сбора нефти и газа №8 «Танява» (первый пусковой комплекс) - 3,2 млн. грн, реконструкция газопровода «Струтин-Долина» - 5,1 млн. грн.;

НГДУ «Бориславнафтогаз» (Львовская обл.): обустройство Верхнемасловецкого месторождения – 5,9 млн. грн., реконструкция нефтесборного пункта «Конечный» - 1,4 млн. грн.;

Качановский ГПЗ (Сумская обл.): строительство установки подготовки конденсата Глинско-Розбышевского цеха переработки газа - 28,7 млн. грн., реконструкция факельного хозяйства Качановского цеха переработки газа - 9,8 млн. грн.;

Долинский ГПЗ (Ивано-Франковская обл.): реконструкция товарного парка Бориславского газоперерабатывающего производства – 2,4 млн. грн.

Также в 2009 году компания провела обустройство 41 нефтяной, газовой и газоконденсатной скважины во всех НГДУ на общую сумму 35 млн. грн., что позволит в 2010 году обеспечить поддержку добычи нефти, газа и газового конденсата на уровне доведенных плановых заданий.

Строительство всех объектов практически проводилось собственными силами структурных подразделений ОАО «Укрнафта».

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В структуре компании действуют три ГПЗ: Гнединцевский (Черниговская обл.), Долинский (Ивано-Франковская обл.), Качановский (Сумская обл.), а также производство в нефтегазодобывающем управлении «Бориславнафтогаз» (Львовская обл.). Основные виды продукции ГПЗ: стабильный бензин и сжиженный газ.