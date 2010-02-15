Продажу украинской нефти по заниженной цене нужно отменить

Первыми шагами, в случае формирования нового правительства, в энергетической сфере должны стать отказ от практик продажи нефти украинского происхождения на аукционах по заниженной стоимости, а также снижение тарифной нагрузки по электроэнергии на потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам народный депутат, экс-министр топлива и энергетики Украины (при правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА) Юрий БОЙКО.

«Нужно прекратить продавать украинскую нефть в два раза дешевле, чем российскую, на аукционах и грабить страну», - сказал народный депутат.

Также, по мнению Ю.БОЙКО, необходимо снизить стоимость электроэнергии для потребителей путем прекращения закладывания в тарифы непомерных инвестсоставляющих.

«Нужно снижать тарифы на электроэнергию, потому что все стройки запихнуты в тарифы. Все поставлено на потребителя и снижает конкурентоспособность страны», - сказал депутат, отметив при этом, что определенной коррекции должны быть также подданы тарифы на электроэнергию для населения.

Комментируя вопрос, определены ли уже сегодня кандидатуры на ключевые посты министерства и ведомства ТЭК, Ю.БОЙКО сказал: «Я думаю, что это будет ясно после инаугурации».