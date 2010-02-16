ОПЕК предупреждают - нужно готовиться к истощению запасов нефти

ОПЕК должна готовиться к истощению запасов нефти в мире. Как заявил накануне на проходящем в городе Джидда международном Форуме советник министерства нефти королевства Мухаммед ас-Сабах, Эр-Рияд должен очень серьезно подумать о диверсификации свой экономики. "Выводы экспертов о возможном приближении пика нефтедобычи являются также и сигналом тревоги для всей ОПЕК", - сказал он.

Ас-Сабах сообщил, Саудовская Аравия активно подключается к процессу создания и использования возобновляемых источников энергии. "Перед королевством стоит гигантская задача: мы должны ускорить развитие общества с тем, чтобы вести научно-технические разработки и ликвидировать разрыв в отставании от остального мира в развитии альтернативной энергетики", - заметил он.

В своем выступлении бывший исполняющий обязанности генсека ОПЕК Аднан Шахиб Элдин сообщил, что пик потребления нефти в мире составит 100-105 млн. баррелей в сутки.

По прогнозу Международного энергетического агентства, в текущем году мировой суточный спрос на нефть составит 86,5 млн. баррелей. Специалисты не исключают, что пик добычи нефти придется в мировой экономике на 2015 г. После этого начнется устойчивый спад ее производства в результате ускоренного истощения крупнейших нефтяных месторождений.