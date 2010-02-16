Мировые цены на нефть снизились
08:42, 16 февраля 2010Энергетика
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До уровня 74 долл./барр.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,39 доллара - до 72,51 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) основные торги в понедельник не проводились в связи с празднованием в США Дня президентов.
По итогам электронных торгов на нью-йоркской площадке стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,13 доллара - до 74,0 доллара за баррель.
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