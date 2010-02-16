Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне ужесточения правительством Китая кредитно-денежной политики, что, по мнению инвесторов, может свидетельствовать о будущем снижении импорта энергоресурсов Пекином, сообщает РИА Новости

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,39 доллара - до 72,51 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) основные торги в понедельник не проводились в связи с празднованием в США Дня президентов.

По итогам электронных торгов на нью-йоркской площадке стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,13 доллара - до 74,0 доллара за баррель.