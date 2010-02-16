Суд отменил постановление НКРЭ о повышении цен на газ для населения

Окружной административный суд г. Киева 15 февраля отменил постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики № 811 от 9 июля 2009 года «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, который выступал истцом по делу.

Напомним, согласно указанному постановлению регулятора, цены на газ для населения с сентября 2009 года должны были вырасти на 20%, а с 1 января 2010 года - возрастать на 20% ежеквартально.

Суд, в частности, признал незаконным издание НКРЭ данного акта, поскольку он не был предварительно согласован с профсоюзами.

В то же время, как сообщил УНИАН начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса Владимир СЕМЕНЕЦ, комиссия официально пока не получала решение административного суда, а поэтому «комментировать его нет возможности».

Отвечая на вопрос, намерена ли НКРЭ обжаловать в дальнейшем данное решение в апелляционной инстанции, В.СЕМЕНЕЦ сказала: «Каждое ведомство действует, исходя из закрепленных полномочий, поэтому, принимая такое решение, комиссия отдавала отчет своим действиям».