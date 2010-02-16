Дефицит угля на Бурштынской ТЭС сорвал сегодняшний аукцион

Безрезультатное проведение сегодняшнего месячного аукциона по доступу к межгосударственным сетям для экспорта электроэнергии обусловлено критической ситуацией с обеспечением углями газовой группы Бурштынской ТЭС и как следствие – опасениями участников по поводу того, что станция не сможет обеспечить в марте загрузку выставленных на продажу объемов сечения.

Об этом УНИАН сообщил источник в отрасли.

«С начала текущего месяца ТЭС испытывает трудности с обеспечением углями газовой группы, а то поступление, которое обеспечивает «Уголь Украины», едва покрывает трехдневный резерв», – сказал собеседник агентства, отметив при этом, что подобная ситуация сложилась и по другим ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины», работающим на газовой группе углей.

Собеседник УНИАН уточнил, что на сегодняшний день остаток угля на складах Бурштынской ТЭС составляет около 50 тыс. тонн при суточном объеме потребления 15,7 тыс. тонн. Тем не менее, среднесуточная выдача мощности станции в систему CENTREL сохраняется на уровне 350-390 МВт с проседанием в выходные до 220 МВт.

Источник сообщил также, что вчера на совместном совещании Минтопэнерго, НКРЭ, «Угля Украины» и «Укрзализныци» обсуждалась возможность оперативной поставки газовых углей для станции.

«Уголь ТЭС может отгрузить ДТЭК, который заинтересован в том, чтобы его гарантированные годовые объемы, купленные на аукционе, работали. Какова будет схема таких поставок, учитывая то, что «Уголь Украины» определен единственным поставщиком для государственных ТЭС, пока не ясно», – сказал источник, отметив при этом, что для обеспечения загрузки станции ДТЭК может закупить импортные объемы с России или Польши.

В пресс-службе ДТЭК информацию о возможной отгрузке угля предприятиями компании Бурштынской ТЭС пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» на сегодняшнем аукционе не смогла реализовать ни одного лота, выставленного на мартовский аукцион по доступу к межгосударственному сечению Украины для экспорта электроэнергии.

На сегодняшние торги заявки были поданы на 4 лота сечения так называемого "Бурштынского энергоострова" с суммарным объемом 250 МВт.

Остальные 16 лотов сечения на Российскую Федерацию, в Польшу и Молдову были сняты с торгов из-за отсутствия заявок.

В торгах принимали участие ООО «Схидэнерго» и Госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго».

При объявлении торгов по первому лоту в объеме 100 МВт сечения "Бурштынского энергоострова" ни один из участников не поддержал начальной цены лота. В этой связи аукционная комиссия решила приостановить торги, объявив 5-минутный перерыв.

После перерыва комиссия поочередно выставляла три оставшихся лота энергоострова, однако участники аукциона также не поднимали своих табличек. Тогда комиссия решила прекратить торги.

Как сообщила журналистам председатель аукционной комиссии НЭК «Укрэнерго» Татьяна МУРАВЬЕВА, следующий месячный аукцион на апрель будет объявлен в сроки, оговоренные планом-графиком проведения аукционов на 2010 год. Также она не исключила, что аукционная комиссия может принять решение о проведении внеочередного месячного аукциона с периодом поставки в марте, при этом начальная цена лотов останется в пределах той, которая была заявлена на сегодняшнем аукционе.