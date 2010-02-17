США возобновляют спустя 30 лет строительство АЭС

Администрация США решила возобновить строительство АЭС в стране, приостановленное почти 30 лет назад. Накануне президент Барак Обама объявил о выделении более чем 8 млрд долл. в качестве федеральных кредитных гарантий на строительство первой такой станции.

Выступая перед аудиторией в штате Мэриленд, глава государства назвал развитие чистой энергетики "проблемой, которая затрагивает американскую экономику, безопасность и будущее всей планеты". В качестве одной из ключевых задач он выделил изменение ситуации на рынке труда. По его словам, "возведение этой первой АЭС позволит создать несколько тысяч рабочих мест на время строительства", а также "около 800 постоянных хорошо оплачиваемых постоянных рабочих мест в последующие годы". Глава государства заверил, что "это только начало".

Выделяемые средства будут направлены на строительство двух новых реакторов в штате Джорджия. В целом же администрация Б.Обамы предлагает утроить кредитные гарантии правительства на развитие атомной энергетики, доведя эту сумму до 54,5 млрд долл. Именно такая цифра содержится в предложенном Белым домом на рассмотрение конгресса США проекте бюджета на 2011 финансовый год, передает ПРАЙМ-ТАСС.