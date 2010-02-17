Нефть подорожала почти на 3 доллара

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 16 февраля, значительно повысились на фоне положительной экономической статистики в США и ослабления курса американской валюты.

Как передает АР, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,88 доллара - до 77,01 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 3,17 доллара - до 75,68 доллара за баррель.