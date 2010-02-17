Болгария просит «Газпром» увеличить ставку на транзит газа через страну в Турцию, Грецию и Македонию. Как пишет болгарское издание «Дневник», об этом заявил министр экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайков по итогам встречи во вторник, 16 февыраля, с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Трайков не уточнил, какова конкретная сумма, предлагаемся Болгарией, отметив, что возможны различные варианты. Сейчас ставка транзита через Болгарию составляет $1,7 за 1000 кубометров на 100 км.

А.Миллер сообщил министру также, что к октябрю этого года будет подготовлено ТЭО «Южного потока». Он высказал готовность «Газпрома» заключить прямой контракт в Болгарией, передает «Газета.Ru».