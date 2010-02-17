Беларусь не согласна с монополией Газпрома на поставки газа

Белоруссия не согласна с существованием монополии «Газпрома» при поставках российского газа в страну в рамках единой таможенной территории, которая должна начать функционировать с 1 июля 2010 года, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко журналистам во вторник.

По словам замминистра, правительства стран Таможенного союза поручили экспертам «устранить все препятствия во взаимной торговле до 1 июля». «Первый раунд переговоров экспертов состоялся, второй раунд должен пройти 1-2 марта. Все стороны составили свои перечни претензий, которые направлены в секретариат Комиссии Таможенного союза, сейчас по ним ведется работа», - отметил Евдоченко.

«В этом списке претензий стоит и претензия по спецэкспортеру газа – по монополии «Газпрома», - добавил замминистра. При этом он подчеркнул, что «в любом случае, монополия предполагает особые условии поставок, там, где нет конкуренции – могут быть всевозможные нарушения». «Мы хотим устранить первопричину этих проблем», - подчеркнул замминистра, передает Прайм-ТАСС.