Минтопэнерго заинтересовалось собраниями акционеров «Укртатнафты»

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН направил запрос НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой предоставить информацию об итогах собрания акционеров ОАО «Укртатнафта», проведенных 5 и 12 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня журналистам.

«Я сделал официальный запрос НАК «Нафтогаз», принимали ли участие или не принимали, потому что есть разные мнения. До 17 числа они должны отреагировать. Пока официальными документами я не располагаю», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), назначенное на 5 февраля т.г., не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил представитель «Укртатнафты», не рассказав других подробностей.

Напомним, повестка дня собрания акционеров содержала вопросы об утверждении договоров купли-продажи ценных бумаг, распределении прибыли и утверждении сроков выплаты дивидендов за 2006-2008 годы.

Акционеры также планировали рассмотреть вопросы смены органов управления и контроля «Укртатнафты», в частности, председателей и членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и правления.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».