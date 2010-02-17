Кабмин разрешил государственным ТЭС закупать уголь без тендеров

Кабинет Министров Украины разрешил государственным ТЭС закупать недостающие объемы угля без проведения тендерных процедур и не через госпредприятие «Уголь Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН со ссылкой на соответствующее решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

«Сегодня Кабмином принято решение о возможности закупки угля без проведения тендерных процедур на тот объем, на который идет недопоставка госпредприятием «Уголь Украины»», – сказал Ю.ПРОДАН.

Министр также не исключил возможности прямого импорта угля газовой группы государственными генкомпаниями для пополнения запасов на складах станций.

«Мы будем искать уголь. Хорошо, если это будет наш уголь, но возможно, это будет и импорт», – сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля т.г. президент НАК "Энергетическая компания Украины" Владимир ЗИНЕВИЧ заявил, что компания считает целесообразным импорт 1,5 млн. тонн энергетического угля газовой группы в связи с его дефицитом на складах государственных ТЭС.

По его словам, в настоящее время единственный поставщик угля государственным ТЭС –ГП «Уголь Украины» – не в состоянии обеспечить в полном объеме потребности генкомпаний в углях данной марки.

В.ЗИНЕВИЧ считает, что потенциальной страной, из которой возможен импорт угля, в настоящее время является Российская Федерация. В то же время, он отметил, что существующая на сегодня нормативная база, согласно которой ГП «Уголь Украины» определено единственным поставщиком угля для государственных ТЭС, не позволяет им производить самостоятельный импорт энергетических углей.

По словам президента НАК "ЭКУ", сегодня на государственных ТЭС, работающих на углях газовой группы, сложилась критическая ситуация по запасам угольной продукции.

По данным Минтопэнерго, по состоянию на 3 февраля на складах ТЭС ОАО «Захидэнерго», блоки которых работают на угле марки «Г», находилось всего 89,6 тыс. тонн угля при суточной потребности 22,9 тыс. тонн.Кроме того, на Углегорской ТЭС «Центрэнерго» к 3 февраля в запасе имелось 36,7 тыс. тонн угля газовой группы при суточной потребности 5,2 тыс. тонн.