Мировые цены на нефть значительно повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 17 февраля, значительно повысились на фоне публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США позитивных данных о промпроизводстве в стране, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,32 доллара - до 77,33 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,59 доллара - до 76,27 доллара за баррель.

ФРС сообщила в среду, что промышленное производство в США в январе повысилось на 0,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Загрузка промышленных мощностей возросла в январе по сравнению с декабрем на 0,7 процентного пункта до 72,6%, что на 8 процентных пунктов ниже среднего уровня показателя за период с 1972 по 2008 год.

Аналитики ожидали увеличения промпроизводства на 0,8% по сравнению с декабрем, а загруженности промышленных мощностей в январе - до 72,6%.