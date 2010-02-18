«Укртрансгаз» переоформил лицензии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение выдать ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» лицензии на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами, а также лицензию на хранение газа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Лицензии выданы в связи с истечением срока действия прежних аналогичных лицензий.

Новые лицензии выданы сроком на 5 лет до 19 февраля 2015 года.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.