«Укртрансгаз» переоформил лицензии
13:14, 18 февраля 2010Энергетика
1
На транспортировку и хранение газа
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение выдать ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» лицензии на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами, а также лицензию на хранение газа.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на своем заседании в четверг.
Лицензии выданы в связи с истечением срока действия прежних аналогичных лицензий.
Новые лицензии выданы сроком на 5 лет до 19 февраля 2015 года.
Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter