Нефть дешевеет

Стоимость нефти в ходе торгов в четверг в Нью-Йорке снизилась до 76,64 доллара за баррель на фоне укрепления доллара и увеличения запасов бензина и дистиллятов в США по данным Американского института нефти, что означает падение спроса на нефтепродукты, сообщает РИА Новости

На 13.58 мск на электронных торгах в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в марте снизилась на 69 центов, или на 0,9%, - до 76,64 доллара за баррель. На 14.08 мск нефть марки Brent с мартовской поставкой в Лондоне подешевела на 72 цента, или на 1% - до 74,79 доллара за баррель.

По итогам среды на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 77,33 доллара за баррель. Рост составил 0,32 доллара на фоне публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США позитивных данных о промпроизводстве в стране.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 63 тысячи баррелей - до 337,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,28 миллиона баррелей - до 159,5 миллиона баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,43 миллиона баррелей до 230,3 миллиона баррелей.

На торгах в четверг доллар подорожал по отношению к единой для 16 стране Европы валюте до 1,3580 доллара за евро против 1,3607 доллара за евро днем ранее.

В четверг в 19.00 мск управление по энергетической информации министерства энергетики США опубликует данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Публикация была отложена из-за выходного дня (День Президента).